Лёб готов продолжать тесты с «Ситроеном»

Девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб готов проводить тесты нового «Ситроена» C3 WRC и дальше. Ранее француз провёл один тестовый день в Эльзасе.

«Проезжать километры и километры тестов не самое захватывающее занятие. Но когда в машине есть что-то новое и ты не пилотируешь её 15 лет подряд, тогда они приятны. Не представляю, чтобы я проводил тесты весь год, но по одному дню время от времени, почему нет?

Когда я был за рулём, чувствовал, что ничего не изменилось и я всё ещё быстр. Но моей мотивацией было раскрыть потенциал новых машин", — приводит слова Лёба Autosport.