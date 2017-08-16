Леклер: выступление за «Феррари» стало бы осуществлением мечты

Лидер Формулы-2 Шарль Леклер надеется со временем пробиться в состав «Феррари» в Формуле-1.

«Приятно видеть, что меня всё чаще упоминают в СМИ и связывают с Формулой-1 и „Феррари“. Не проходит и дня, чтобы я не думал, чего хочу достичь. Я всегда выкладываюсь на 100 % ради достижения цели.

Выступать в Ф-1 — моя мечта и цель, и я делаю всё возможное, чтобы это осуществилось. Выступление за «Скудерию» стало бы осуществлением мечты. Но сейчас я должен сосредоточиться только на победе в Формуле-2. Не добившись успеха, я далеко не уйду", — приводит слова Леклера F1i.