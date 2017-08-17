Сааведра займёт место Алёшина в IndyCar

Себастьян Сааведра до конца сезона будет выступать за команду Schmidt Peterson Motorsports в серии IndyCar. Ранее это место занимал россиянин Михаил Алёшин, но команда сообщила, что он пропустит остаток сезона. Причины такого решения не оглашались.

Сааведра уже подменял Алёшина на этапе в Торонто.

«Я очень рад вернуться в SPM. Это новый вызов, на который надо ответить, но я принимаю его с гордостью после старта наших отношений в Торонто. Благодарю своих спонсоров и продолжающиеся отношения с AFS Inc», — приводит слова Сааведры Racer.