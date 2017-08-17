Янноне призвал «Сузуки» сохранять терпение

Гонщик «Сузуки» Андреа Янноне призывает команду сохранять терпение, добиваясь улучшений в работе мотоцикла постепенно.



«Мы знаем, что испытываем больше проблем в гонке, чем в квалификации. Мы страдаем из-за падения скоростных характеристик шины, но работаем над этим, и я вижу позитивную обратную связь от «Сузуки».



Решение проблемы — достижимая задача, но её не решить немедленно, как нам бы этого хотелось. Я вижу, что не являюсь единственным, кого это беспокоит, и что все прилагают усилия, чтобы добиться улучшений. Мы должны быть терпеливыми. В последних двух гонках мы узнали много полезного, что должно помочь нам», — цитирует Янноне GPUpdate.