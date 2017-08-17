Марко считает, что Феттель выиграет чемпионат в 2017 году

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко по-прежнему склонен считать немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля фаворитом на победу в чемпионате Формулы-1 в сезоне-2017.



«Я верю в Феттеля, потому что знаю его ментальную силу. И «Феррари» улучшилась. Гран-при в Сильверстоуне я бы назвал исключением. У «Феррари» был явно более сильный болид в первой половине сезона, и только из-за различных обстоятельств они не смогли использовать все свои шансы по-максимуму», — цитирует Марко официальный сайт Формулы-1.