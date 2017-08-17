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Алонсо не исключает поиска вариантов за пределами Ф-1

17 августа 2017, четверг. 16:13 Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не исключает возможности своего ухода из Формулы-1, если не получит возможности выступать за рулём конкурентоспособного болида, позволяющего бороться за победы.

«Формула-1 по-прежнему остаётся для меня в приоритете. Это моя жизнь, и победа в чемпионате мира — это то, на что я надеюсь.

Если я не увижу ни одного проекта, который позволит мне бороться за победу, то обращу свой взор за пределы Ф-1. Но это (решение, которое я приму) будет в ноябре-декабре. До этого я испробую все возможности», — цитирует Алонсо CNN.

Источник: CNN Сообщить об ошибке
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Макларен Фернандо Алонсо
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