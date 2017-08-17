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Копецки лидирует на Ралли Германии после 1-го СУ, Ожье — 4-й, Мик сошёл

17 августа 2017, четверг. 22:24 Авто

Чешский пилот Ян Копецки захватил лидерство после прохождения первого спецучастка на Ралли Германии. Второе место занимает Отт Тянак, тройку лидеров замыкает Крэйг Брин. Себастьен Ожье после прохождения первого отрезка показал четвёртый результат.

Крис Мик не сумел избежать очередного инцидента. Североирландец зацепил бетонный отбойник, повредив подвеску. Это привело к его сходу с первого спецучастка. Завтра он вернётся на старт Rally 2 с 10-минутным штрафом.

В пятницу пилоты пройдут семь спецучастков Ралли Германии. Обзор лучших моментов первого дня Ралли Германии, в том числе, и инцидент с участием Криса Мика можно увидеть на YouTube.

Ралли Германии. Положение после 1 СУ

1. Ян Копецки (Škoda Fabia R5) — 2:05,9
2. Отт Тянак (Ford Fiesta WRC) +0,3
3. Крэйг Брин (Citroën C3 WRC) +1,3
4. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) +1,9
5. Андреас Миккельсен (Citroën C3 WRC) +1,9
6. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +2,2
7. Элфин Эванс (Ford Fiesta WRC) +2,4
8. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +2,5
9. Тьерри Нёвилль (Hyundai i20 Coupe WRC) +2,7
10. Хэйден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +2,8.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Себастьен Ожье WRC
Новости. Авто
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