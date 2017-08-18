Хасегава: разрыв договорённости с «Заубером» разочаровал

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава признал, что внезапный срыв подписания соглашения о сотрудничестве с «Заубером» разочаровал японского производителя.

«Конечно, это нас очень разочаровало. У нас были ожидания и дальше развивать наш двигатель. Мы бы получали больше данных и имели бы возможность их сравнивать, так что мы были очень расстроены. Между мной и техническим директором «Заубера» Йоргом Цандером сложились очень хорошие отношения, так что мы до последнего момента не могли поверить в то, что нам придётся прекратить сотрудничество», — приводит слова Хасегавы Racer.

Сделка между «Заубером» и «Хондой» сорвалась после смены руководства в команде из Хинвиля. Новый босс «Заубера» Фредерик Вассёр отказался от идеи сотрудничества с японским поставщиком силовых установок.