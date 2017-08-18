Хэмилтон прокатился на багги-внедорожнике Maverick X3

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, пользуясь летним перерывом в Формуле-1, прокатился на багги-внедорожнике Maverick X3. Выложенное британским гонщиком видео в Сети демонстрирует, что за рулём багги он даже исполнил «пончики» на грунтовой дороге.

Ранее Хэмилтон объявил об открытом им благотворительном аукционе, в котором предлагает болельщикам побороться за право провести с ним в боксах один из гоночных уик-эндов. Вырученные деньги гонщик пообещал перевести в фонд Леонардо ди Каприо, который занимается проблемами окружающей среды.

Видеоролик доступен в официальном «инстаграме» Хэмилтона.