Хембри: «Пирелли» готова к «шинным войнам» в Ф-1

Исполнительный президент «Пирелли» по потребительским продуктам и координатор спортивных программ Пол Хембри рассказал, что итальянский производитель приветствовал бы возвращение «шинных войн» в Ф-1.



«Шины (от одного поставщика) уравновешивают соотношение сил и устраняют фактор, который может сделать гонки скучными. Команды также хотят уменьшить количество переменных, на которые они не могут повлиять.



С другой стороны, это создаёт проблемы для производителя шин. Очень сложно будет продать ваш продукт, если что-то пойдёт не так, если же всё хорошо, то о вас никто не говорит.



С точки зрения производителя, «шинная война» была бы вариантом. Это то, о чём мне сказал лично Марко Тронкетти Провера (президент «Пирелли»). Он готов к конкуренции в «Королевских автогонках», — цитирует Хембри Auto Motor und Sport.



Однако действующий контракт «Пирелли» с Формулой-1 рассчитан до конца 2019 года и не подразумевает появление второго поставщика, поэтому потенциальное возвращение «шинных войн» возможно не ранее 2020-го.