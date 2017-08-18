Абитебуль: до внедрения нового днища «Рено» почти приостановил развитие машины

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признался, что в какой-то момент команда почти остановила обновления болида, поскольку необходимо было подготовить новое днище, без которого внедрение других компонентов не имело особого смысла. Новое днище команда привезла на Гран-при Великобритании.



«Мы знали, чего хотели, но понимали, что это будет кардинальной переменой в философии автомобиля, и знали, что на это потребуется некоторое время. В определённой степени мы почти остановили развитие, потому что нам нужен был этот элемент.



Эта модернизация открыла новые возможности для обновления передней части болида, средней, а также задней. Теперь это сделано, впереди ещё много нового, и всё это будет во второй части сезона», — цитирует Абитебуля Autosport.