Босс «Према»: нет смысла в Ф-1, если Леклер не получит там места в 2018 году

Руководитель команды Формулы-2 «Према» Рене Розин считает, что пилот его конюшни Шарль Леклер, который также является членом гоночной академии «Феррари», более чем заслуживает место в Формуле-1 в 2018 году.



«Такие пилоты, как Антонио Джовинацци, Пьер Гасли и Шарль Леклер, должны быть в Формуле-1, потому что они абсолютно заслуживают этого. То, как Шарль в этом году выступает, просто невероятно, так что он действительно заслуживает этой возможности.



Я думаю, они должны посадить его в машину Ф-1, иначе в чём тогда смысл младших серий? В чём смысл Формулы-1, если мы не можем продвигать туда лучших гонщиков?» — цитирует Розина Autosport.