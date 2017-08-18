Макино примет участие в гонках Ф-3 в Зандворте

Протеже «Хонды» Тадасуке Макино вернётся в гонки Формулы-3 в ближайший уик-энд. Японец полностью восстановился от перелома запястья, полученного ранее в этом сезоне, из-за которого уже пропустил этап в Спа.



Изначально предполагалось, что на восстановление от перелома у Маккино уйдёт 8-10 недель, поэтому его участие на этапе в Зандворте также находилось под вопросом. Однако японец прошёл необходимые медицинские тесты и уже присоединился к своим напарникам Ральфу Арону, Джейку Хьюзу и Никите Мазепину, сообщает F1Today.