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«Форс Индия»: Перес близок к подписанию нового контракта

18 августа 2017, пятница. 18:17 Авто

Операционный директор «Форс Индия» Оттмар Шафнауэр заявил, что пилот Серхио Перес близок к подписанию нового соглашения с командой. Вместе с тем функционер признал, что в случае форс-мажора в «Форс Индия» готовы к разным сценариям, в том числе к привлечению в команду Паскаля Верляйна.

«Мы всё ещё не подписали новый контракт с Пересом, но мы близки к этому. Думаю, что можем оформить всё к этапу в Спа. Велика вероятность того, что мы сохраним обоих наших пилотов на следующий сезон, но я не могу утверждать этого на сто процентов, так как договоры ещё не подписаны.

У нас всегда есть план «Б». Если по каким-либо причинам контракт с Пересом не будет подписан, хотя я не верю, что такое произойдёт, то мы рассмотрим разные варианты, в том числе и с Паскалем Верляйном, он достаточно хорош.

Думаю, что в 2018 году наши пилоты станут лучше, потому что они знают больше. Лучше станет и двигатель, ведь «Мерседес» каждый год работает над обновлениями, а мы в свою очередь будем тяжело работать, чтобы сделать машину быстрее", — приводит слова Шафнауэра Racer.

Источник: Racer.com Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Паскаль Верляйн Серхио Перес
Новости. Авто
18 августа 2017, пятница
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