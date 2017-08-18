Норрис выиграл первую квалификацию Формулы-3 в Зандворте, Мазепин — 14-й

Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис выиграл поул квалификации Формулы-3 в Зандворте. Второе место занял его партнёр по команде Фердинанд Габсбург, тройку сильнейших замкнул Джоэль Эрикссон.
Мик Шумахер сумел показать девятое время, российский пилот Никита Мазепин стал четырнадцатым.
Формула-3. Зандворт. Квалификация
1. Ландо Норрис (Carlin) — 1:28,362
2. Фердинанд Габсбург (Carlin) +0,012
3. Джоэль Эрикссон (Motopark) +0,080
4. Максиммилиан Гюнтер (Prema Powerteam) +0,158
5. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +0,159
6. Ральф Арон (HitechGP) +0,282
7. Дэвид Бекманн (Motopark) +0,373
8. Гуан Ю Жу (Prema Powerteam) +0,400
9. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +0,404
10. Джейк Хьюз (HitechGP) +0,462
...
14. Никита Мазепин (HitechGP) +0,707.