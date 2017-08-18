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Уайтинг посетил автодром «Зандворт»

18 августа 2017, пятница. 22:46 Авто

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг посетил нидерландский автодром «Зандворт». Функционер совершил сюда визит в рамках посещения этапа европейской Формулы-3. Планируется, что Уайтинг очертит перспективы Формулы-3, GP3 и их возможного слияния.

Вместе с тем муниципалитет города Зандворт уже проявлял интерес к возможности возвращения сюда этапа Формулы-1 и воспользовался посещением Уайтинга, чтобы продемонстрировать ему улучшение инфраструктуры местного автодрома, сообщает Autosport.nu. Отметим, что последний раз этап Ф-1 в Нидерландах прошёл в 1985 году. Всего же за свою историю Зандвоорт принял 30 Гран-при «Королевских гонок».

Ранее Уайтинг посетил ещё один автодром, который ранее принимал этапы чемпионата Формула-1, в частности, гоночный директор ФИА совершил визит на автодром имени Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
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