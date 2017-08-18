Инженер Квята: вторая машина в команде — лучший ориентир

Пьер Амлин, гоночный инженер Даниила Квята, заявил, что в «Торо Россо» не существует прямой конкуренции между бригадами механиков и инженеров двух пилотов, вместе с тем признав, что второй болид команды — лучший ориентир для прогресса.

" Нет, как такового противостояния между бригадами нет, потому что прежде всего мы пытаемся одолеть пилотов других команд, чтобы улучшить собственную позицию в чемпионате. Но вторая машина в команде – это лучший ориентир.

В определённом смысле мы всегда в итоге оказываемся соперниками, когда дело доходит до квалификации, но в целом мы просто стараемся помогать друг другу, в поиске настроек в том числе. Конечно, по субботам и воскресеньям приятно оказаться впереди другой машины, но это не является главной целью", — приводит слова Амлина официальный сайт Даниила Квята.