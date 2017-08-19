«Порше»: мы бы не пришли в Формулу-E, если бы это было мимолётным явлением

Член совета директоров «Порше» и директор по развитию компании Михаэль Штайнер отдал должное перспективам Формулы-Е, заявив, что производитель не изъявил бы желания стать участником чемпионата, если бы у него не было больших перспектив.

«Серия развивается в интересном направлении. Ожидается, что уже в краткосрочной перспективе в Формуле-E будет использоваться лучшая батарея. Также планируется, что у болидов увеличится скорость, мы видели дорожную карту развития, которая касается технической стороны. Правила и развитие чемпионата будут очень интересными.

Мы бы не делали таких больших шагов, будь это просто маркетинговый проект. Если бы Формула-E была мимолётным явлением или проектом-причудой, мы бы не были в это вовлечены", — приводит слова Штайнера F1Today.