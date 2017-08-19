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«Форс Индия» планирует нанять 30 новых сотрудников

19 августа 2017, суббота. 09:36 Авто

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр рассказал о планах по расширению команды.

«Мы уже спланировали следующие шаги. Кто-то спросил меня недавно: „Теперь вы четвёртые. Будете увеличивать число сотрудников, чтобы побороться с первой тройкой?“

Сейчас у нас 400 человек, а должно быть 425 — 430, и мы знаем, на какие позиции нанимать людей. Но мы будем нанимать их, только найдя правильных сотрудников, найма ради найма не будет. Нам надо построить инфраструктуру. Но мы не будем торопиться, считаем, что важнее взять подходящих людей", — цитирует Зафнауэра Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Форс Индия
Новости. Авто
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