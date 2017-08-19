Вольф: «Мерседес» не ведёт переговоров с Феттелем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заверил, что команда не пытается заключить контракт с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем.

«Мы не ведём переговоров с Феттелем. У „Мерседеса“ есть определённые ценности. Одна из них в том, что мы сперва говорим со своими пилотами, объявляем им, что хотим оставить их или сменить. У Хэмилтона контракт на 2018 год, и, если не возникнет проблем, я надеюсь, что он останется подольше», — цитирует Вольфа Gazzetta dello Sport.

Контракт Валттери Боттаса истекает в конце 2017 года, и «Мерседес» ещё не продлил его.