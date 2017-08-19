Йоханссон: Алонсо лучше остаться в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Стефан Йоханссон посоветовал Фернандо Алонсо не уходить из «Макларена» в конце года.

«Переход любого пилота с верхушки рынка выглядит маловероятным. Если Алонсо уйдёт из «Макларена», куда он пойдёт? Сомневаюсь, что у «Феррари» или «Мерседеса» есть место для него, в «Ред Булл» уже полный состав.

На мой взгляд, ему лучше остаться в команде ещё на год. Верю, что в конечном итоге они справятся. А из остальных вариантов смысл имеет только «Рено». Если «Макларен» откажется от «Хонды» и выберет другой мотор, то они сразу станут серьёзными претендентами. Это показал этап в Венгрии.

Для любого, кто хочет перейти в новую команду, есть только два очевидных варианта. И шансы на то, что там появятся места, крайне малы», — цитирует Йоханссона F1i.