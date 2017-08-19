Глок выиграл первую квалификацию DTM в Зандворте

Тимо Глок стал лучшим в квалификации первой гонки DTM в Зандворте. Второе место занял Аугусто Фарфус. Третьим в гонке стартует Марко Виттман.
DTM. Зандворт. Квалификация первой гонки
1. Тимо Глок («БМВ») — 1:27.823
2. Аугусто Фарфус («БМВ») +0.084
3. Марко Виттман («БМВ») +0.242
4. Максим Мартен («БМВ») +0.332
5. Рене Раст («Ауди») +0.464
6. Лоик Дюваль («Ауди») +0.508
7. Том Бломквист («БМВ») +0.528
8. Гэри Паффет («Мерседес») +0.552
9. Майк Роккенфеллер («Ауди») +0.645
10. Маттиас Экстрём («Ауди») +0.724.