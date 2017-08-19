«Лада»: Ладыгин — первый претендент получить приз гонки чемпионов РСКГ навсегда

В рамках шестого этапа РСКГ на Moscow Raceway состоялась пресс-конференция представителей «Лада Спорт Роснефть». В её рамках директор команды Владислав Незванкин рассказал о появлении постоянного трофея для победителя рождественской гонке чемпионов серии.



«С этого года в рождественской гонке чемпионов появится переходяще-постоянный трофей — Серебряная Ладья. Приз на постоянное владение и хранение будет доставаться тому, кто сумеет дважды подряд выиграть Рождественскую гонку. И первым претендентом оставить трофей у себя стал Кирилл Ладыгин, победивший в 2017 году», — передаёт слова Незванкина корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва.