Грачёв стал пилотом «Лады» в РСКГ

Бывший пилот серии TCR Михаил Грачёв стал новым пилотом «Лады Спорт Роснефть» в чемпионате РСКГ.



«Пермяки — одни из лучших наших пилотов. За нас выступают Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин. А с этого этапа к нам присоединился так же один из лучших гонщиков России, который активно участвовал в прошлом и позапрошлом году в мировом TCR — Михаил Грачёв. Он сегодня присутствует здесь и приобщается к классу «Супер-продакшн», — передаёт слова директора команды Владислава Незванкина корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва.