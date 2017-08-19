Магнуссен: круг в Спа всегда весёлый, сложный и быстрый

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, заявив, что круг на трассе в Спа — один из самых сложных в чемпионате.

«Автодром в Спа называют трассой пилотов, потому что трек здесь очень скоростной и техничный. Ощущения при прохождении поворота О Руж? думаю, что это будет просто, это немного напоминает горки.

В целом же с трассой в Спа у меня связаны приятные воспоминания, я был здесь успешен и выигрывал во всех категориях, кроме Формулы-1. Любимая часть трассы? Вероятно, поворот О Руж, но и вся трасса просто удивительна. Описывая эту трассу, можно сказать, что она весёлая, сложная и быстрая», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.