Дудин и Рахматуллин выирали субботние гонки на шестом этапе РСКГ

19 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway прошёл первый гоночный день шестого этапа СМП РСКГ. В зачёте супер-продакшн победу на Subaru одержал Максим Чернёв. Его партнёр по команде взял третье место, а второе место досталось Артём Кабаков, выступающий на Honda Civic.

В престижном классе туринга лучшим стал лидер команды AKHMAT Racing Виталий Дудин, который провёл блестящий заезд и первым припарковал свой SEAT Leon у пьедестала почёта. Второе место здесь занял Владимир Шешенин, третьим финишировал Николай Кармышев из Lukoil Racing.

В классе Туринг-Лайт произошло крайне важное событие: после субботней гонки в чемпионате образовалось двоевластие. Тимур Богуславский, выступающий на Peugeot 208 команды NEFIS Racing, растерял преимущества из-за схода, хотя и набрал минимум очков. А бронза Андрея Масленникова, позволила ему сравняться с главным конкурентом. Впрочем, и другие соперники очень близки – в том числе победитель гонки Ильдар Рахматуллин на Renault Twingo.

В национальном классе победителя Глеба Кузнецова и его партнёра по Академии Ралли Ивана Костюкова на финише разделило 0,002 секунды. Третьим финишировал еще один пилот на Volkswagen Polo — Александр Дударев, сообщает пресс-служба чемпионата РСКГ.