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Грожан: в Спа от вождения испытываешь прекрасные ощущения

20 августа 2017, воскресенье. 00:55 Авто

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, отдав должное трассе в Спа.

«Трассу в Спа часто называют треком пилотов, потому как тут совершенно разные типы поворотов, как очень быстрые, так и медленные. Это даёт прекрасные ощущения от вождения.

К прохождению этой трассы могут быть разные подходы. Либо ты выбираешь тактику, при которой быстро проходишь скоростные первые и третий сектор, либо ты пытаешься отыграться во втором секторе, который изобилует поворотами. Оба метода хороши, так что выбор зависит лишь от того, как вы намереваетесь пройти гонку.

Что касается поворота О Руж, то впервые пройти его на высокой скорости сложно, так как он сравним с американскими горками. Вместе с тем, сделав это раз, в дальнейшем от него получаешь удовольствие. Я не могу сказать, что на этом автодроме у меня есть любимая часть, конфигурация трассы очень органична. В целом же, у меня отличные воспоминания о Спа, именно тут в 2011 году я выиграл титул GP2", — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

Источник: Haas F1 Team Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Ромен Грожан Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
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