Хэмилтон: «Мерседес» хорошо работает с шинами, но нас ещё ждут сюрпризы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от работы шин в этом сезоне. По словам британца, он доволен тем, как команда развивается в этом направлении. В то же время Хэмилтон не расслабляется и готов к новым сюрпризам в работе резины.

«Думаю, мы проделали большую работу и мы одни из лучших в этом вопросе, но нам по-прежнему стоит быть внимательными. Это постоянный процесс, мы постоянно извлекаем что-то из работы шин, это делаю в том числе и я. Я и мои инженеры всё время пытаемся понять, как заставить работать их эффективнее.

Думаю, что в следующих гонках мы получим ещё больше информации. Мы хорошо работаем с шинами, но, думаю, нас ещё ждут сюрпризы. Сейчас мы начинаем уик-энды, сразу работая в верном направлении. Очень сложно заставить шины вести себя правильно, если пятница начинается не очень гладко. В таком случае попасть в рабочее окно достаточно сложно», — приводит слова Хэмилтона GPUpdate.