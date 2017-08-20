LCR Honda объявила о подписании контракта с Накагами

Команда MotoGP LCR Honda объявила о заключении соглашения с японским мотогонщиком Таккаки Накагами, сообщает Motorsport.Таким образом пилот станет партнёром по команде Кэла Кратчлоу, который в этом сезоне является единственным гонщиком LCR Honda.

В нынешнем сезоне Накагами выступает в серии Moto2.

«С самого детства я мечтал конкурировать с сильнейшими. Теперь благодаря своим партнёрам и фанатам я получил такую возможность. В этом чемпионате Moto2 осталось семь гонок, и я сконцентрируюсь на них», — заявил Накагами.

Отметим, что японец станет первым представителем страны восходящего солнца с 2014 года, который получит место в MotoGP.