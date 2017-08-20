Норрис и Мазепин оштрафованы перед стартом второй гонки Формулы-3 в Зандворте

Лидер общего зачёта чемпионата Формулы-3 Ландо Норрис потеряет поул перед стартом второй гонки этапа в Зандворте. Британец получил штраф за превышение скорости под жёлтыми флагами. Таким образом, с первой позиции будет стартовать Каллум Иллот, а со второго места старт в гонке возьмёт Джейк Хьюз. Норрису же досталась третья позиция.

Отметим, что за то же нарушение был оштрафован и российский пилот Никита Мазепин, который теперь будет стартовать с восьмого места, сообщает Autosport. Всего же штрафу подверглись 10 пилотов.