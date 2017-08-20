Илотт выиграл вторую гонку Формулы-3 в Зандворте, Мазепин — 11-й

Каллум Илотт стал победителем второй гонки Формулы-3 на этапе в Зандворте, одержав, таким образом, пятую победу в сезоне. Второе место занял Джейк Хьюз, тройку сильнейших замкнул Ландо Норрис.
Девятое место досталось Мику Шумахеру, российский пилот молодёжной программы «Форс Индия» Никита Мазепин финишировал 11-м.
Форумала-3. Зандворт. Вторая гонка
1. Каллум Илотт (Prema Powerteam) — 34:52,414
2. Джейк Хьюз (Hitech) +7,371
3. Ландо Норрис (Carlin) +8,732
4. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +14,993
5. Дэвид Бекманн (Motopark) +15,650
6. Фердинанд Габсбург (Carlin) +20,059
7. Максиммилиан Гюнтер (Prema Powerteam) +20,756
8. Гуан ю Чжоу (Prema Powerteam) +21,837
9. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +22,405
10. Ральф Арон (Hitech) +23,367
11. Никита Мазепин (Hitech) +24,239.