Фарфус выиграл квалификацию второй гонки DTM в Зандворте

Аугусто Фарфус одержал победу в квалификации второй гонки DTM в Зандворте, второе место занял Марко Виттман, тройку лидеров замкнул Максим Мартен.
DTM. Зандворт. Квалификация второй гонки
1. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG) — 1:27,475
2. Марко Виттман (BMW Team RMG) +0,141
3. Максим Мартен (BMW Team RBM) +0,167
4. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) +0,198
5. Тимо Глок (BMW Team RMR) +0,215
6. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) +0,357
7. Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) +0,417
8. Гэри Паффетт (Mercedes-AMG Motorsport) +0,451
9. Бруно Спенглер (BMW Team RBM) +0,516
10. Маро Энгель (Mercedes-AMG Motorsport) +0,529.