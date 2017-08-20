Норрис выиграл третью гонку Ф-3 в Зандворте, Мазепин — 10-й, Шумахер — 11-й

Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис выиграл третью гонку европейской Формулы-3 в Зандворте. Второе место занял Фердинанд Габсбург. Третьим финишировал Максимилиан Гюнтер.
Россиянин Никита Мазепин занял 10-е место. Мик Шумахер финишировал 11-м.
Формула-3. Зандворт. Третья гонка
1. Ландо Норрис (Carlin) — 35:44.299
2. Фердинанд Габсбург (Carlin) +6.646
3. Максимилиан Гюнтер (Prema Powerteam) +11.530
4. Гуанью Чжоу (Prema Powerteam) +15.058
5. Джейк Хьюз (HitechGP) +31.078
6. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +31.541
7. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +31.936
8. Ральф Эрон (HitechGP) +32.461
9. Джоуи Моузон (Van Amersfoort Racing) +32.817
10. Никита Мазепин (HitechGP) +32.976
11. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +33.607.