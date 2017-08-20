Дудин и Брагин победили на этапе РСКГ на Moscow Raceway

На трассе Moscow Raceway состоялся шестой и предпоследний этап Российской серии кольцевых гонок. В зачёте «туринг» первую гонку выиграл Виталий Дудин, а во второй победу одержал Дмитрий Брагин. Оба за этап заработали по 38 очков.

В классе «туринг-лайт» победы достались Ильдару Рахматуллину и Григорию Бурлуцкому. В классе «национальный» обе гонки выиграл Глеб Кузнецов, а в зачёте «супер-продакшн» победителями стали Максим Чернев и Владислав Незванкин.

По итогам этапа лидером чемпионата в самом престижном классе «туринг» остался Брагин. Вторым идёт Владимир Шешенин. Третьим — Алексей Дудукало.