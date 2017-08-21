26 августа Moscow Raceway примет заключительный этап RSBK

26 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится VI, заключительный этап мотогонок RSBK-2017.



Для зрителей будет открыт вход в паддок, где каждый желающий может увидеть и узнать мир мотоспорта изнутри, стать участником фото- и автограф-сессий с топовыми пилотами Российского Супербайка.

Зрители также смогут стать участниками мотофеста. Болельщиков ждёт баттл между Grid Girls финала Российского Супербайка и группы поддержки «Lucky Demons Cheerleaders», увлекательные трюки от ведущих стантрайдеров России, пространство барбершопа и уголок тату-студии.

Также зрители смогут побывать в специально оборудованном парке команды Tornado Drift Trikes, где каждый желающий сможет почувствовать себя пилотом дрифт-трайка, опробовать свои силы на скалодроме и получить основы умений и навыков сёрфинга, прокатиться на раритетных мотоциклах «Урал» и мотоджимхане. Для маленьких детей будет оборудована специальная игровая зона, где их научат первым шагам в мире мото – на мотоцикле, квадроцикле, беговеле.



Билеты можно приобрести при входе на «Moscow Raceway» в день мероприятия и на сайте чемпионата.



Стоимость основного входного билета – 400 рублей.

VIP-билет – 700 рублей.

Мотоциклистам, приехавшим на мотоцикле, – 250 рублей.

Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) – 1000 рублей.

Детям до 7 лет – бесплатно.

Ветеранам ВОВ – бесплатно.



Адрес автодрома «Moscow Raceway»: Московская область, Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39.