Тянак: пока чемпионат не закончен, ничего не решено

Пилот команды «М-Спорт» Отт Тянак прокомментировал свою победу на Ралли Германии, позволившую ему сохранить надежду на борьбу за победу в чемпионате.



«Борьба не закончена, пока чемпионат не закончен. Мне удалось приблизиться к двум парням передо мной (Себастьену Ожье и Тьерри Нёвилю. — Прим. «Чемпионата»). Впереди три ралли, и отставание не так велико. Посмотрим, что произойдёт. Я буду стараться сделать всё возможное, конец сезона будет интересным.



Я нахожусь в том положении в чемпионате, когда нужно собирать все доступные очки, и было важно заработать в Германии эти очки», — цитирует Тянака официальный сайт ФИА.