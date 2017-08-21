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Петров и Ладыгин примут участие в фестивале «Зажигание-2017»

21 августа 2017, понедельник. 12:03 Авто

Российские гонщики Виталий Петров и Антон Ладыгин примут участие в фестивале «Зажигание-2017», который состоится в последний уик-энд августа в Сочи.

«Российские пилоты Виталий Петров и Антон Ладыгин в качестве представителей программы развития автоспорта SMP Racing примут участие в фестивале «Зажигание-2017», который состоится в последние выходные лета в Сочи. Гости фестиваля увидят ретро-ралли, шоу участников Российской серии кольцевых гонок, заезды MitJet, раллийных машин и шоу каскадёров «Автородео». Состоятся показательные выступления команд «КАМАЗ-мастер» и Red Bull, а также шоу дрифтеров из числа участников Российской Дрифт Серии», — сообщил Петров в своём «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Петров
Новости. Авто
21 августа 2017, понедельник
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