Петров и Ладыгин примут участие в фестивале «Зажигание-2017»

Российские гонщики Виталий Петров и Антон Ладыгин примут участие в фестивале «Зажигание-2017», который состоится в последний уик-энд августа в Сочи.



«Российские пилоты Виталий Петров и Антон Ладыгин в качестве представителей программы развития автоспорта SMP Racing примут участие в фестивале «Зажигание-2017», который состоится в последние выходные лета в Сочи. Гости фестиваля увидят ретро-ралли, шоу участников Российской серии кольцевых гонок, заезды MitJet, раллийных машин и шоу каскадёров «Автородео». Состоятся показательные выступления команд «КАМАЗ-мастер» и Red Bull, а также шоу дрифтеров из числа участников Российской Дрифт Серии», — сообщил Петров в своём «инстаграме».