Риккардо: хоть мне и нравятся более техничные трассы, но Монца — уникальна

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к предстоящим Гран-при Бельгии и Италии.



«Когда я думаю о Спа, то всегда вспоминаю о своей победе там в 2014 году. Конечно, более приятно, когда ты побеждаешь в драматической борьбе, но в то же время победа — это всегда победа, и, даже если у тебя комфортное преимущество, прессинг ощущается. Это никогда не бывает просто, как кажется.



Это будет гонка, после которой сразу последует этап в Монце. Атмосфера в Италии потрясающая. Обычно мне нравятся более техничные треки, но Монца всё равно является особенной. Это трасса, которая всегда мне нравилась, она совершенно уникальна. Парад пилотов в Монце всегда особенный. Все кричат: «Феррари», но всё равно это потрясающий опыт», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».