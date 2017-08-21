Окон: в Спа «Форс Индия» может быть конкурентоспособной

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Бельгии.



«У меня был отличный отпуск, который я провёл на юге Испании. Мои батареи полностью перезаряжены, и я с нетерпением жду возвращения в кокпит.



Спа — это отличная трасса для гонок, потому что на ней легче обгонять по сравнению с другими треками. Спа также знаменита своей непредсказуемой дорогой. Я не против, если там будет дождь, потому что он может дать нам больше возможностей.

Я думаю, что мы можем быть конкурентоспособными в этот уик-энд, независимо от того, будет там сухая погода или влажная. Конфигурация трека должна хорошо подойти нашей машине. Все любят проезжать «Красную воду», безусловно, это самая известная часть трека. За рулём современных машин её прохождение будет потрясающим опытом. Быть может, на первом круге это будет непросто, но после этого, я думаю, мы будем легко проходить «Красную воду» на полном газу», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».