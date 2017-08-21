Сайнс-младший: люблю Спа, но ни разу не добирался там до финиша

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассчитывает, что на третьем в карьере Гран-при Бельгии сможет добраться до финиша.

«Трасса в Спа — одна из моих любимых, что странно, ведь я никогда не добирался здесь до финиша. Гонка 2016 года разочаровала ещё сильнее, чем в 2015-м. Я провёл один из лучших первых кругов в карьере — стартовал 15-м и за круг вышел на седьмое место, — но в середине прямой получил прокол из-за обломков. Такое невезение! Говорят, что в третий раз везёт», — приводит слова Сайнса-младшего пресс-служба команды.