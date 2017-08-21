Глок: моя дисквалификация непонятна и нелогична

Пилот «БМВ» Тимо Глок недоволен своей дисквалификацией во второй квалификации этапа DTM в Зандворте. Глок был наказан за помеху Эдоардо Мортаре. Сначала экс-пилот Ф-1 сам был заблокирован Мортарой, а затем умышленно замедлился, чтобы выразить сопернику недовольство.

«Обидно быть дисквалифицированным за то, что Мортара заблокировал меня в восьмом повороте. Конечно, я не был доволен и показал ему это, а потом пытался создать разрыв, чтобы начать второй круг. В итоге мне пришлось вернуться в боксы, потому что не хватало топлива.

Руководство решило, что это нечестно. Но он был на круге выезда, пытался прогреть шины и создать разрыв, а я прерывал свой круг для новой попытки. Дисквалификация за такое непонятна и нелогична», — цитирует Глока Autosport.