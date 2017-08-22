Хэмилтон посетил Кубу в качестве посла ЮНИСЕФ

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в минувший уик-энд посетил Кубу в качестве посла ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН). О посещении Острова свободы британский гонщик отчитался в своём официальном «инстаграме».

Фотография доступна в официальном «инстаграме» Хэмилтона.

Напомним, что недавно Хэмилтон объявил об открытом им благотворительном аукционе, в котором предлагает болельщикам побороться за право провести с ним в боксах один из гоночных уик-эндов. Вырученные деньги гонщик пообещал перевести в фонд Леонардо ди Каприо, который занимается проблемами окружающей среды.