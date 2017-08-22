Булье: предстоящая гонка в Спа будет особо знаковой для «Макларена»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье дал комментарий к предстоящему Гран-при Бельгии.



«Возвращение в гонки после летнего перерыва всегда вызывает хорошие чувства. У нас у всех была возможность перезарядить наши батареи и провести драгоценное время с любимыми. Трасса в Спа всегда является для команды особенной, а в этом году Гран-при Бельгии будет ещё более значимым.



Во-первых, это домашняя гонка для Стоффеля Вандорна. А во-вторых, Спа — это место, где основатель нашей команды Брюс Макларен выиграл свой первый Гран-при в 1968 году. Также мы будем отмечать ещё одну важную веху — 30 августа Брюс отпраздновал бы своё 80-летие, так что в воскресенье мы будем чествовать его невероятное наследие», — цитирует Булье пресс-служба «Макларена».