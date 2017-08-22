Стролл: не могу назвать Спа своей любимой трассой

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл дал комментарий к предстоящему Гран-при Бельгии.



«Гонка в Спа является для меня второй домашней гонкой в году. Я наполовину бельгиец, моя мать родилась здесь, поэтому у меня есть связь с этой страной. Тем не менее я должен признать, что, в отличие от большинства пилотов, я не могу назвать Спа своей абсолютно любимой трассой. В прошлом году я одержал победу на этом треке в Формуле-3, так что не могу слишком уж жаловаться.

Это интересный трек с несколькими удивительными участками. Кроме того, всегда есть неопределённость относительно погоды. Вы можете ехать в дождь на третьем секторе, когда на первом будет сухо», — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».