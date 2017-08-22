Хембри: Ф-1 следует сгруппировать гонки по регионам

Исполнительный президент «Пирелли» по потребительским продуктам и координатор спортивных программ Пол Хембри считает, что при дальнейшем увеличении количества гонок в календаре Формулы-1было бы неплохо сгруппировать их по регионам.



«Если мы увеличим количество гонок, то должны их районировать ( разбить по регионам). Таким образом, в Европе был бы один блок гонок, другой — в Америке, ещё один — в Азии. Это уменьшит количество путешествий и приблизит Формулу-1 к региональной привязке, потому что в течение определённого количества месяцев у того или иного региона будет свой сезон в сезоне.



Наши исследования показали, что многие люди испытывают стресс, когда одна гонка начинается днём, а следующая проходит в полночь. Я часто слышу от болельщиков один и тот жде вопрос: «Есть ли в этот уик-энд гонка?»

И мы могли бы, например, провести семь-восемь гонок подряд, а потом взять передышку на месяц», — цитирует Хембри Auto Motor und Sport.