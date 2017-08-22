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Пшигонски: для меня возможное возвращение Кубицы в Формулу-1 — не чудо

22 августа 2017, вторник. 16:19 Авто

Польский гонщик Якуб Пшигонски, занявший седьмое место на ралли-марафоне «Дакар-2017», прокомментировал ситуацию с возможным возвращением своего соотечественника Роберта Кубицы в Формулу-1. Отметим, что сам Пшигонски в 2014 году серьёзно травмировал спину, после чего перешёл из мотоциклетной категории в класс внедорожников.

«Без сомнений, Роберт — лучший кольцевой гонщик Польши. Если он вернётся в Формулу-1, то это будет здорово для автоспорта в Польше. Его очень хорошо знают. Но, конечно, всё непросто: все в курсе, что он несколько лет упорно занимался восстановлением, чтобы теперь оказаться так близко к возвращению. Думаю, в теории всё возможно: с физической точки зрения он готов гоняться. Но вопрос, получит ли он место в хорошей команде.

Является ли попытка вернуться чудом? Для меня — нет. На «Дакаре» не раз бывало, что мотоциклисты попадали в аварии, но через несколько лет, после долгого восстановления, возвращались. Но, возможно, в Формуле-1 ситуация сильно отличается.

Все СМИ в Польше настроены очень позитивно и верят, что он вернётся в Формулу-1. Но пока в реальности мы имеем только тесты с «Рено», а всё остальное — слухи. Он показывал хорошие результаты на испытаниях, Роберт в хорошей форме. Вопрос за тем, будет ли место", — заявил Пшигонски в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной во время Бахи Венгрия, на котором занял третье место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Роберт Кубица
Новости. Авто
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