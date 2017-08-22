Вольф: философия «Мерседеса» даёт Феттелю некое преимущество

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что предоставление равного статуса обоим пилотам ставит его команду в невыгодное положение в борьбе за победу в чемпионате в текущем сезоне.



«Понятно, что в «Феррари» ставят на Феттеля, тогда как наша философия наличия двух равноправных пилотов означает, что мы находимся в невыгодном положении. В последние несколько лет это не было проблемой, так как борьба за титул велась внутри нашей команды, но теперь всё по-другому, и нам нужно приспосабливаться», — рассказал Вольф в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.