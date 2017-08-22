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В «Хонде» изменили подход к развитию двигателя

22 августа 2017, вторник. 19:49 Авто

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что в компании решили пересмотреть подход к работе в развитии силовой установки.

«Мы поменяли наш путь развития. Мы не настаиваем на том, чтобы на динамометрических стендах тестировался один цилиндр. Так мы можем провести проверку некоторых элементов, но, чтобы завершить работу над двигателем, нам нужно тестировать полную сборку V6.

Так что отныне мы больше не особо ориентируемся на данные собранные в работе с одним цилиндром. Мы слишком долго не могли решить проблему с MGU-H, у нас было множество мелких поломок и это то, что сложной обнаружить при работе с динамометрическими стендами. Но эта проблема почти устранена, осталось подтвердить это на трассе", — приводит слова Хасегавы Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Хонда Ф-1
Новости. Авто
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