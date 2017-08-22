Бутсен: Вандорну нужно набраться терпения, он может стать чемпионом

Экс-пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен, поделился впечатлениями от полноценного дебютного сезона в Формуле-1 гонщика «Макларена» Стоффеля Вандорна. Невзирая на сложности, которые испытывает последний, Бутсен видит у Вандорна большой потенциал.

«Если вы любите Формулу-1, то вам, безусловно, больно видеть то, где сейчас находится „Макларен“. Но Стоффель должен быть настойчив. В данной ситуации ему не следует смотреть в зеркало заднего вида, всегда только вперёд.

Ему всего лишь 25. Моя первая победа в Формуле-1 тоже пришла не сразу. Но я знал с самого начала, что если у меня будет хорошая машина, я обязательно услышу гимн Бельгии. Так что ему надо быть терпеливым. То, что я видел в младших сериях, говорит о том, что у него есть потенциал стать чемпионом", — приводит слова Бутсена Grandprix.