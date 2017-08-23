Норрис планирует в следующем году выступать в Формуле-2

Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис, выступающий в этом сезоне в Формуле-3, рассказал о планах на следующий год, выразив надежду на то, что ему удастся получить место в Формуле-2.

«Думаю, если я выиграю сезон в Формуле-3, то в следующем году я буду в Формуле-2, или, может быть, в Супер Формуле. Мы ещё не решили, это зависит не только от успеха в Ф-3, но и от того, что скажут в „Макларене“. Чем ближе я к победе, тем больше этих разговоров.

Повторюсь, многое зависит от этого сезона. Если у меня не получится выиграть, может случиться так, что я останусь в Формуле-3, но это маловероятно. Учитывая то, что в своё время Вандорн попал в Супер Формулу, становится ясно, что выбирать будут между этой серией и Формулой-2. Но думаю, Ф-2 более вероятный вариант", — приводит слова британца GPUpdate.

За три этапа до финиша чемпионата Норрис лидирует в общем зачёте чемпионата Формулы-3, отрываясь от ближайшего преследователя на 11 очков.